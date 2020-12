«Ha fatto cose spregevoli, ma non c’era intento omicida»

«Se avesse voluto, il mio assistito avrebbe potuto imprimere la forza necessaria per soffocare l’ex moglie con la presa al collo. Non l’ha fatto perché non aveva intenzione di farlo. E a un certo punto ha mollato volontariamente la presa, continuando poi a picchiarla. Non c’è dubbio che quel che ha fatto è spregevole, ma non si può affermare che ne abbia approfittato per provare a ucciderla. Quindi non c’era in lui alcun intento omicida». Parole dell’avvocato Giuseppe Gianella, difensore d’ufficio del 35.enne italiano alla sbarra con la principale accusa di aver cercato di uccidere l’ex moglie durante un furioso litigio nel loro appartamento di Arzo, l’11 aprile 2019. Accusa fermamente respinta dall’uomo, che riconosce invece di averla malmenata in più occasioni, causandole anche diverse fratture, nonché danni permanenti alla vista in un episodio risalente al 2012.

L’accusa chiede otto anni

Giovedì, al termine della sua requisitoria, la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, aveva chiesto che l’uomo fosse condannato a otto anni di carcere per tentato omicidio intenzionale. Per l’avvocato Gianella, invece, la pena deve contenersi in due anni e mezzo parzialmente sospesi e per l’episodio dell’11 aprile si configurerebbe piuttosto il reato di lesioni semplici ripetute e tentate. In altre parole, la difesa chiede che l’uomo venga scarcerato al termine del procedimento, avendo già scontato oltre un anno e mezzo di carcere. La sentenza della Corte delle assise criminali presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti cadrà per martedì.

Referti medici e perizie

Per confutare l’accusa di tentato omicidio, l’avvocato Gianella si è anzitutto rifatto alle perizie mediche, da cui emergerebbe - ha affermato - «che la compressione delle vie aeree della donna in seguito alla presa dell’ex marito non è stata di intensità tale da metterne in pericolo», dato che dalle carte non risulterebbe che via stata una fase asfittica. Vale a dire quindi che la vittima non sarebbe svenuta. Né ci sarebbe stata la durata necessaria indicata su un manuale di patologia forense (15-30 secondi) affinché la presa al collo divenisse potenzialmente mortale: nel caso specifico sarebbe durata tra i sei e gli otto secondi a detta dell’imputato. «Con questo non si vuole minimizzare l’accaduto - ha detto Gianella - ma sottolineare l’assenza di prove e indizi che il suo comportamento abbia messo in pericolo la vita dell’ex moglie».

Diverse parole sono anche state spese sulle perizie psichiatriche. Quella giudiziaria, che indica nell’uomo un forte rischio di recidiva e un disturbo di personalità instabile di tipo borderline, non è riconosciuta dall’imputato, che ne ha fatta stilare una di parte. Quest’ultima conclude che le sue turbe psichiche non sono gravi come descritte in quella giudiziaria e indica una lieve scemata imputabilità legata a una serie di fattori, fra cui l’uso di cocaina. Se la Corte seguirà la perizia giudiziaria, l’uomo rischia di essere posto a beneficio di un trattamento stazionario, cosa che lui vuole evitare: la «sua» perizia, anzi, indica che potrebbe essere una misura dannosa.

«Come un sacco da boxe»

Ieri il processo è ripreso con le parole dall’avvocata Valentina Zeli, legale della vittima, che ha chiesto la condanna per tentato omicidio: «Lui racconta le botte come se fosse stato uno scontro alla pari. Ma l’ex moglie non era uno sparring partner, bensì un sacco da boxe. Lui non era in grado di sostenere una discussione, se non picchiandola brutalmente per riprendere il domino». A suo incarico vi sono infatti un’altra dozzina di episodi (di cui la metà contestati) e delle minacce di morte (pure contestate).

