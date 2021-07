Ha il nome della pista dell’Ambrì, ma l’hockey non c’entra nulla

Ad Arzo c’è una via che si chiama Valascia come la (ex) pista di hockey dell’Ambrì. Ma lo sport non c’entra. La viuzza del nucleo non si chiama così perché in quella zona in passato abitava un tifoso biancoblù particolarmente sfegatato o per ragioni simili. Anzi, alcuni tifosi luganesi scoprendo la vera ragione di questa denominazione faranno probabilmente un sorriso. La viuzza addossata alla chiesa - si spiega nel libro «I caraduu da Mérat», che cita Giovanni Piffaretti - «porta sul greto del torrente che scende» dal Poncione di Arzo, «un tempo una delle poche discariche di rifiuti provenienti da tutto il paese». D’estate, il sabato sera, per alleviare la puzza, il Municipio lasciava correre l’acqua lungo tutta la contrada creando dei piccoli ruscelli che rinfrescavano e nel contempo pulivano.