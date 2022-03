Habemus figuranti

Le processioni storiche di Mendrisio sono fra le cose più tradizionali che si possano immaginare (tant’è che dal 2019 sono parte del patrimonio culturale immateriale dell’umanità): non sorprende quindi che vi siano stati figuranti che - malgrado la novità dell’edizione 2022 - abbiano deciso di candidarsi nel modo tradizionale: presentandosi di persona questa mattina, fra le 9.30 e le 10.30 a san Giovanni, in concomitanza con la «Funzion di Giudée». Bonus: si possono provare subit©o i sandali.

Per chi invece non disdegna un pizzico di novità, le iscrizioni sono aperte fino al 10 marzo online, sul sito www.processionimendrisio.ch. Una nota riguardante il ruolo del Cristo e del Cireneo. Per questi ruoli non sarà possibile iscriversi riempiendo il formulario online proposto, ma sarà invece necessario mandare una mail di “motivazione” all’indirizzo [email protected] La preferenza per questi ruoli sarà data a uomini tra i 30 e 40 anni domiciliati a Mendrisio.