Un 25.enne italiano è stato fermato martedì scorso al valico doganale di Chiasso strada con a bordo dell’auto oltre tre chili di hashish, un manganello e uno spray urticante vietati dalle normative in materia. Lo comunicano la Polizia cantonale e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in una nota congiunta. L’uomo, residente in Italia, si trovava al volante di una vettura con targhe italiane in entrata in Svizzera ed è stato intercettato dai collaboratori dell’AFD. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire la droga e le armi. Al dispositivo e ai contestuali accertamenti coordinati dalla Polizia cantonale hanno collaborato anche la Polizia Città di Mendrisio e la Polizia comunale di Chiasso. Le ipotesi di reato nei confronti del 25.enne sono di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sulle armi.