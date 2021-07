Sono solo le 7.30, ma il silenzio mattutino di Caneggio è scalfito dai rumori di persone impegnate a recuperare oggetti o rimuovere i detriti dalle loro case. Il giorno dopo la colata di acqua e fango che ha colpito la frazione di Breggia, gli abitanti sono infatti impegnati a fare la conta dei danni e a salvare il salvabile. E non solo quello. «La prima cosa che ieri ho cercato di fare dopo il diluvio è stato accertarmi che i miei animali stessero tutti bene - racconta un signore con la casa vicino al riale - Ho trovato i conigli totalmente immersi nel fango, con il musino in su per riuscire a respirare. Allora ho fatto il possibile per liberarli: sono state ore di duro lavoro, ma sono tutti sani e salvi. Una piccola soddisfazione dopo una giornata davvero orribile».

«Orribile è ancora dire poco - gli fa eco una donna - Questa notte ha ricominciato a piovere forte e ogni 2 ore non riuscivo a fare a meno di svegliarmi e controllare che la situazione fosse sotto controllo. Abito qui da 50 anni, non avevo mai visto una cosa del genere: sono momenti che in qualche modo segnano indelebilmente». Lo sgomento e il senso di solidarietà che si è attivato tra la cittadinanza tuttavia non ferma né le polemiche né i dubbi su una situazione che forse poteva essere evitata, come spiega un altro abitante di Caneggio: «Francamente non riesco a capire perché, nonostante si sapesse delle forti piogge che sarebbero cadute in questi giorni, chi di dovere non si sia adoperato per togliere i detriti nel punto dove c’è la possibilità di far sfogare il riale e che, proprio a causa di questa superficialità, è stato il punto dove la colata è finita in strada, causando importanti danni materiali a tante persone. Spero che le autorità indaghino per capire quanto successo».