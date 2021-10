Cosa accadde quel giorno nei boschi del Penz? Per capirlo questa mattina i fatti sono stati ripercorsi in lungo e in largo e la battuta di caccia finita in tragedia analizzata nei minimi dettagli. Quel giorno i cacciatori erano tre e proseguivano su percorsi paralleli tra la zona Bellavista e quella denominata Bresciano, verso Seseglio. A un certo punto l’imputato 53.enne si è fermato, in attesa, a suo dire, di animali di ritorno allertati dalla presenza dei due compagni di caccia. Ma quella macchia scura, alta come un cinghiale, che l’uomo a un certo punto ha puntato e contro la quale ha sparato, non era un selvatico, bensì il suo compagno di caccia e amico.