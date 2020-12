Ci si passa davanti senza quasi farci caso. È uno dei simboli del Mendrisiotto, dei simboli di Chiasso e Balerna, ma in pochi conoscono la sua storia. E in pochi sanno che al suo interno è contenuto un gioiello architettonico citato dagli ingegneri di mezzo mondo. Stiamo parlando del Punto Franco, che quest’anno compie 100 anni, e del suo grande silo che dagli anni Quaranta caratterizza il paesaggio momò. Cento anni raccontati in un libro che parla del passato, del presente e del futuro di una struttura e di un’attività che per Chiasso resta centrale, così come centrale è la sua posizione in Europa. «Lungo il corridoio industriale europeo – spiega Paolo Brenni – popolato da oltre 180 milioni di operosi cittadini, da secoli capaci di produrre un PIL di 6.300 miliardi di euro». Attraverso la...