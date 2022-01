La Fondazione Parco San Rocco di Morbio Inferiore, attiva nel campo delle strutture per anziani, sta lavorando su più fonti. E si tratta di fronti parecchio impegnativi. Pensiamo ad esempio al progetto di abbattimento e di ricostruzione della casa per anziani a Morbio Inferiore, alla vicina apertura della struttura in fase di ultimazione a Coldrerio e alle prossime tappe che porteranno alla costruzione di una nuova casa di riposo a Vacallo. Non manca insomma il lavoro al direttore John Gaffuri, al Consiglio della Fondazione e ai suoi collaboratori coordinati dal direttor Gaffuri.

Facendo il punto sui vari cantieri in corso, andando in ordine cronologico il primo importante appuntamento sarà con l’apertura del quartiere intergenerazionale a Coldrerio situato proprio dietro la casa comunale.

Consegna...