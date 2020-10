Quando si cammina nei boschi o si percorre un sentiero di montagna spesso non ci si rende minimamente conto del lavoro che c’è dietro. E spesso non ci si rende neppure conto delle difficoltà (e dei rischi) che chi si occupa della manutenzione di quei sentieri deve affrontare. E quest’anno la situazione è ancora più complicata. Il Mendrisiotto, il 2 ottobre, è stato colpito da quella che alcuni definiscono «la tempesta del decennio». Non tanto per la forza dei venti, ma per la direzione in cui soffiavano. In poche ore un numero incredibile - non ancora quantificato - di piante è caduto. «Ricordo che la mattina sono intervenuto - ci spiega Federico Cattaneo, responsabile delle infrastrutture e dei sentieri presso l’Organizzazione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio - e in questo punto...