Si è scatenato un vero putiferio e il numero di telefono che la polizia ha messo a disposizione dei consumatori (lo 0840/117.112) continua a squillare senza sosta. Sono clienti del Gruppo Cadei, la società proprietaria di tre autosaloni - a Mendrisio, a Grancia e a Cadenazzo - sotto inchiesta in quanto sospettata di aver omesso di riportare nella documentazione presentata a Camorino (alla Sezione della circolazione) la data della prima immatricolazione all’estero delle auto, facendo così figurare informazioni non corrispondenti al vero sulla licenza di circolazione. Auto dunque - questo il sospetto della procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti - più vecchie di quanto dichiarato ai clienti, e precedentemente immatricolate all’estero. Veicoli venduti come nuovi ma che in realtà (leggi una testimonianza) - in alcuni casi - non erano più coperti dai due anni di garanzia forniti dalla casa produttrice. Come detto la helpline in queste ore è stata presa d’assalto anche perché i potenziali clienti finiti al centro del raggiro potrebbero essere centinaia. E in diverse decine hanno già telefonato alla polizia e alla Sezione della circolazione (a questo riguardo le autorità invitano a non comporre il 117, che è riservato alle urgenze). Quattro, lo ricordiamo, le persone in stato di fermo, nei cui confronti vale comunque il principio d’innocenza.

Il perché di quel codice

La polizia, lo ricordiamo, invita a chiamare l’helpline chi, al punto 24 (Approvazione tipo) della carta grigia, vede un codice che inizia con 1X, 2X, 3X o 6X. Di cosa si tratta? Quel codice - che per esteso può per esempio essere 1XS679 - rappresenta una sorta di DNA tecnico del veicolo. Il numero 1 indica le automobili, il 2 gli autobus, il 3 gli autofurgoni e il 6 i motoveicoli. Le lettere servono a identificare la marca e il tipo specifico di veicolo. In questo caso a interessare è soprattutto la X, che indica un veicolo acquistato all’estero da un importatore non collegato a una casa ufficiale. Un veicolo arrivato in Svizzera dunque attraverso l’importazione parallela. Importazione parallela che, è giusto ricordarlo, è perfettamente legittima e che da diversi anni anche in Ticino ha portato a una certa concorrenza, anche sui prezzi, tra concessionarie ufficiali e multimarca.

«Si lavora correttamente»

Come spesso accade le colpe - a patto che poi la giustizia stabilisca che effettivamente di colpe si tratti - rischiano di gettare ombre e discredito su un’intera categoria. E in effetti molte persone in Ticino che negli ultimi anni hanno acquistato automobili da rivenditori «non ufficiali» si stanno chiedendo se, per caso, anche il loro veicolo potrebbe avere dei problemi. E in molti hanno portato il loro veicolo in garage per assicurarsi che tutto fosse in ordine e che l’età corrispondesse a quella riportata sulla licenza di circolazione. Il caso dunque sta avendo delle ripercussioni anche sui rivenditori onesti, come ci conferma Antonio Clerici. Clerici è stato il primo in Ticino, ormai quasi due decenni fa, a capire le potenzialità del mercato delle importazioni parallele. «Occorre capire se le accuse mosse a Cadei - ci spiega - troveranno conferma. Spero però che questo caso non vada a colpire l’intera categoria e che non passi il messaggio che è pericoloso comprare automobili se non dalle concessionarie, perché non è assolutamente così. C’è chi ha sbagliato ma non per questo si deve lasciare intendere che tutti siano disonesti o che le auto acquistate fuori dal mercato ufficiale svizzero valgano di meno».

Gli altri scandali

Non è la prima volta che il Ministro pubblico deve occuparsi di casi di questo tipo. A inizio 2018 erano finiti sotto inchiesta (e in carcere per qualche mese) due titolari e un capo-officina di un garage-carrozzeria nel Mendrisiotto, sospettatati di truffa assicurativa (tramite la simulazione di finti incidenti). Una fattispecie simile aveva riguardato, un anno prima ancora, almeno una decina di persone che operavano in cinque garage del Sottoceneri. Impossibile poi non ricordare «il più grande giro d’auto rubate mai visto in Ticino», com’era stato definito. Si trattava dell’inchiesta «Muscle Car», sfociata in nove condanne nel 2015: una settantina le auto rubate in Europa, soprattutto ad autonoleggi, e poi rivendute in Ticino ad ignari clienti convinti di aver fatto un affare.

