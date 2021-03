Oltre tre milioni di franchi per dare un nuovo look al centro della cittadina di confine. Per migliorarlo non solo da punto di vista estetico, ma anche per quanto attiene la sua vivibilità. Con attenzione particolare verso la mobilità lenta.

È quanto ha ottenuto la fatidica luce verde questa sera al Palapenz, dove il Consiglio comunale si è riunito per l’ultima seduta di questa legislatura. I progetti accolti - che non sono gli unici in corso riguardanti il centro, dove i cambiamenti a livello viario fervono - sono due, il primo da 2,13 milioni di franchi, per la riqualificazione stradale del comparto Franscini, con introduzione di una zona 30. Il secondo, da 928.000 franchi, per la riqualificazione (di carattere provvisorio) della parte alta di corso San Gottardo, tra largo Kennedy e via Verdi.

Entrambi sono stati accolto all’unanimità. Prima del voto riguardante il comparto Franscini due consiglieri comunali hanno però voluto rimarcare alcuni dettagli. «Nel messaggio si dice che l’obiettivo del progetto è anche ridurre il traffico di transito. Vorrei capire quali sono gli interventi dissuasivi previsti per raggiungere questo scopo - ha detto Marco Ferrazzini (US) -. Il mio gruppo chiede al Municipio di studiare soluzioni in questo senso». Carlo Coen (PLR) ha invece sottolineato come «Chiasso vive e prospera grazie agli oltre 8.000 lavoratori che la raggiungono quotidianamente. Dobbiamo tenere conto di questo, perché va bene promuovere la mobilità lenta, ma queste persone non vengono a Chiasso in bicicletta».

I due progetti

Il progetto del comparto Franscini riguarda la zona che include via Vincenzo Vela, via San Sebastiano, via Valdani, via Luigi Lavizzari, vicolo del Calvi, via Curti, via Antonio Ciseri e (parzialmente) via Emilio Bossi (oltre a via Franscini). Un’area che è «parte integrante del sistema del polo culturale/scolastico». Il piano riguarda, si spiegava nel messaggio, «da un lato la riqualificazione degli spazi pubblici del comparto e dall’altro l’introduzione di una zona 30 sulle strade interne, con l’eccezione di via Bossi che rimane strada di servizio come attualmente». Grazie anche alla posa di «nuovi arredi urbani» il comparto in futuro sarà «più sicuro e protetto anche per il percorso casa-scuola, oltre che per l’accesso e le visite agli istituti sociali».

Il milione circa stanziato per corso San Gottardo cambierà funzione alla parte alta della strada: «Da strada principale viene declassata a strada di raccolta e di distribuzione del traffico interno, oltre che asse adibito al trasporto pubblico», si precisava nel relativo messaggio. In concreto, il progetto prevede quattro tipi di intervento: l’adeguamento delle fermate dei bus; il cambiamento della segnaletica, la formazione di 18 posteggi laterali di zona blu, alberatura in vasi, arredo in legno per moderare il traffico; la posa di una nuova pavimentazione. Particolare attenzione sarà riservata anche ai ciclisti e ai pedoni. Ma sarà appunto un progetto a tempo determinato, la sua durata stimata è di 10 anni. Un intervento a più ampio raggio lungo tutto il Corso avverrà più in là nel tempo.

Un terzo progetto, da 934.000 franchi, riguardante il risanamento delle canalizzazioni e della pavimentazione (più altri interventi) in via Bossi è stato anch’esso accolto con voto unanime.

La nomina criticata

A fine serata il Municipio ha risposto all’interpellanza di Ferrazzini che chiedeva lumi sulla scelta del nuovo vicesegretario. Un tema che, a dire il vero, ha fatto discutere sin dall’inizio. Stefano Tonini (Lega) ha infatti chiesto di modificare l’ordine del giorno, anticipando il momento delle interpellanze e delle mozioni. Ma senza successo. La nomina è andata ad Alain Bianchi, che è il sindaco di Coldrerio. A riguardo Ferrazzini aveva scritto: «delicata e indiscutibile situazione di inopportunità». Ma per Arrigoni la scelta non crea né problemi, né conflitti di interesse (lo ha confermato anche la Sezione enti locali), anzi «per noi è un’opportunità, visto che Bianchi è una persona che ha già esperienza diretta nella conduzione di un Comune». Arrigoni ha anche aggiunto che questa per Chiasso non è nemmeno una «prima», il vicesegretario attivo a fine anni ‘70-inizio ‘80 Mario Rusca, era al tempo sindaco di Rancate. Ferrazzini ha però sottolineato anche ieri la sua perplessità sulla mancata comunicazione della nomina da parte del Municipio. È forse stata «mancanza di coraggio?», ha detto sottolineando di non essere soddisfatto della risposta ricevuta.

