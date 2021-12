I lavori non fermano lo sport al Palapenz

Tenendo conto della natura degli interventi – spiega il Municipio – per tutto il periodo di cantiere il PaIapenz resterà agibile: l’attività delle associazioni sportive che vi fanno capo non subirà modifiche. Attualmente, e ancora per alcune settimane, la struttura funge da centro vaccinazioni Covid-19 per il Mendrisiotto.

Il Palapenz è stato inaugurato nel 1983 e da allora è stato costantemente occupato da varie associazioni sportive, oltre ad aver ospitato numerosi eventi. Dalla sua costruzione non ha subito interventi significativi, per cui dopo circa 40 anni di attività si è resa necessaria l’importante ristrutturazione che riguarda la struttura portante, l’impiantistica, gli elementi di infrastruttura, le finiture, l’adeguamento alle normative in vigore in ambito di polizia del fuoco, di prevenzione degli infortuni e di accessibilità per i disabili.