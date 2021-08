Nella primavera dell’anno prossimo, al più tardi nella seconda metà del 2022, la nuova casa per anziani Parco San Rocco di Coldrerio sarà pronta ad accogliere i nuovi ospiti. È una struttura molto attesa nel paese perché le persone che abbisognano di un posto in una casa di riposo non hanno una soluzione casalinga. Ma tutto cambierà fra qualche mese. «Come Comune di Coldrerio abbiamo una convenzione con Mendrisio e con la Fondazione Antonio Torriani che ci assicura dieci posti letto nella casa per anziani Torriani 2 nel capoluogo. Per il resto collaboriamo con altri istituti per la terza età. Ecco quindi che con l’arrivo della nuova struttura Parco San Rocco non ci “servono” più i suddetti dieci posti alla Torriani 2. Di conseguenza il Municipio ha deciso di disdire la convenzione» ci dice...