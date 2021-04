Ci sono voluti circa 8 anni per preparare il progetto che il Consiglio comunale di Riva San Vitale voterà tra pochi giorni. Un lungo periodo che però non è stato sufficiente per creare consensi davvero trasversali. Tra chi ha più rammarichi ci sono alcuni residenti nella zona che si appresta a cambiare volto e, in parte, contenuti.

Stiamo parlando del progetto per la riqualificazione del comparto Fornaci. Un progetto di oltre 3 milioni di franchi che ha un duplice obiettivo: al lavoro di restauro conservativo si affiancherà un intervento di rivitalizzazione. «Il progetto mira ad unire il recupero architettonico degli edifici al fine di rivitalizzare la zona favorendo contestualmente l’offerta culturale e turistica», attraverso anche la creazione di laboratori e spazi artistici, si spiega nel...