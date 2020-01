Si è svolta all’insegna del bel tempo la Cavalcata dei Re Magi di Arzo. Il corteo è partito nel pomeriggio dal piazzale della Dogana per raggiungere il presepe vivente all’interno della chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso, dove si è tenuta l’adorazione dei Magi. Arzo non è stata la sola località momò in cui si è svolto il tradizionale evento: i Re Magi hanno colorato le vie e le piazze anche di Castel San Pietro e di Novazzano.