«Per quanto ne so, l’inchiesta della procura non è ancora terminata. Quindi per il momento non è ancora chiara l’origine dell’incendio»: a parlare è il capo del Dicastero sicurezza del Comune di Mendrisio Samuel Maffi in merito al rogo che nella notte del 19 dicembre bruciò gli pneumatici accatastati alla PM Ecorecycling di Mendrisio. Non di meno continua il braccio di ferro fra da una parte le autorità di Mendrisio e dall’altra il proprietario e gli affittuari gerenti dell’attività di riciclaggio: le prime vorrebbero di fatto impedire la continuazione di una simile attività, i secondi vorrebbe invece proseguire.

Inoltrato il divieto

Attualmente siamo in un momento di stallo. In concreto, ci spiega il municipale capo del Dicastero costruzioni Daniele Caverzasio, l’Esecutivo ha inoltrato alle...