Ci sono eventi più semplici da organizzare che sono stati annullati. Gli addetti ai lavori però non si sono fatti intimorire e hanno preso una decisione coraggiosa: confermare La Rassegna Gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio anche nel 2020, malgrado il coronavirus e malgrado il tempo per pianificare la manifestazione fosse meno rispetto al solito. La scelta di proporre la Rassegna è infatti stata presa nel bel mezzo del lockdown, in un periodo carico di incertezze. Oggi alla Casa del vino Ticino di Morbio Inferiore nel corso della conferenza stampa di presentazione della 57.esima edizione dell’iniziativa enogastronomica la direttrice di Mendrisiotto Turismo Nadia Fontana-Lupi non ha quindi potuto che definirla una scelta «coraggiosa». «La Rassegna in questo momento è un simbolo di rinascita», ha aggiunto.

È proprio sull’importanza della manifestazione - che si protrarrà dal 1. ottobre al 1. novembre -, dalle numerose ricadute virtuose, che si sono soffermati oggi gli addetti ai lavori. «La Rassegna Gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio è un punto fermo, in questo caso la più degna risposta al periodo buio provocato dal virus - ha detto Massimo Suter, presidente di GastroTicino -. Quest’anno, come mai prima, deve essere vissuta come un’opportunità sia per i ristoratori, sia per i clienti. Andare al ristorante deve essere una gioia».

Un’occasione per tutti

Il mese dedicato ai sapori del territorio, al buon vino e al buon cibo deve quindi essere un’occasione per gli esercenti, che hanno vissuto mesi difficili, e per i clienti, che avranno la possibilità di ritrovare qualcosa di tradizionale (sia nei sapori, sia nel calendario), quindi un po’ di normalità e spensieratezza.

Il compito di presentare i dettagli - e le novità - della Rassegna 2020 è spettato al presidente del comitato organizzatore Antonio Florini. I ristoranti che partecipano all’iniziativa sono 36, 35 del Mendrisiotto e Basso Ceresio e uno, ospite, del Luganese. Ognuno proporrà piatti speciali, caratterizzati da sapori nostrani (dalla sella di capriolo ai bocconcini di lucioperca, dallo spezzatino di cinghiale ai ravioli ripieni di zucca e castagne; il libretto con l’elenco dei ristoranti e dei piatti potrà essere scaricato a breve dal sito della Rassegna), accompagnati da vini speciali. «Purtroppo quest’anno il consueto concorso di selezione del vino della Rassegna non ha potuto essere organizzato - ha spiegato Florini -, in collaborazione con alcune aziende vinicole del Mendrisiotto abbiamo tuttavia stilato una lista di etichette, la scelta sarà quindi anche più ampia».

Nostrani anche gli omaggi

Non sarà diverso rispetto al solito il sistema del «passaporto di fedeltà». Per ogni piatto o menu della Rassegna servito, il cliente riceverà un omaggio (e un timbro sul suo passaporto speciale). Dopo 8 timbri avrà diritto a un altro omaggio. «Considerate le pesanti ripercussioni che la pandemia ha avuto sul mondo economico ci siamo impegnati per acquistare gli omaggi in Ticino, con l’obiettivo di sostenere ulteriormente il territorio». Gli omaggi 2020 sono una coppetta in vetro e, dopo 8 timbri, un bowl multiuso, sempre in vetro, con un cucchiaio da portata offerto dal Gruppo Corriere del Ticino (che è sponsor principale). Tutti coloro che completeranno il passaporto con 8 timbri parteciperanno inoltre al sorteggio di tre televisori. «Lo scorso anno i passaporti con 8 timbri sono stati ben 760». Gli omaggi distribuiti sono invece stati 22.965. «Ma i piatti serviti sono stati di più, non tutti i clienti vogliono l’omaggio».

Non si scosteranno dalla tradizione anche i concorsi associati alla Rassegna. Quello fotografico avrà come tema «I colori del Mendrisiotto». Chi desidera partecipare deve farlo tramite il sito www.rassegna.ch. A quello di disegno per i bambini potranno partecipare i giovani buongustai che assaporeranno i piatti della Rassegna a loro dedicati.

L’elenco dei ristoranti

Aderiscono alla Rassegna : Crotto dei Tigli e Stazione (Balerna), La Palma (Bissone), Chalet San Giorgio e Battello (Brusino), Svizzero (Capolago), Grotto Loverciano, Grotto La Balduana e Osteria Sulmoni (Castello), Alchimia, Grotto Linet, Indipendenza e Touring Mövenpick (Chiasso), Le Fontanelle (Genestrerio), Antico Grotto Ticino, Antenaeo del Vino, Coronado, Grotto San Martino, Liceo, Milano, Osteria Lanterna, Quartino e Stella (Mendrisio), Osteria La Guana (Meride), Casa del Vino Ticino, Grotto del Mulino e Osteria del Giardino (Morbio Inferiore), Lattecaldo (Morbio Superiore), Grotto Moderno (Novazzano), Caffè Sociale, Grotto Pojana e Osteria Unione (Riva San Vitale), Vecchia Osteria Seseglio (Seseglio), Antica Osteria (Tremona), Conca Bella (Vacallo) e Ristorante Meta (Lugano, ospite).

