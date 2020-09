«Gli ultimi ad aver vissuto qui tutto l’anno sono il Mario, la Maria e il Bernardo. In estate i due uomini dormivano fuori sul fieno, mentre la Maria sul divano di una delle casupole. Lei dormiva lì anche d’inverno, ma in quel locale non c’era spazio per tutti così Bernardo dormiva in una stalla diroccata, mentre Mario su un asse di legno che appoggiava sul fuoco spento. Erano gli inizi degli anni Novanta».

Di aneddoti sull’agglomerato di Casiroli se ne potrebbero raccontare a migliaia. Quando incontriamo Reto Rossinelli, uno dei proprietari degli stabili ormai quasi tutti abbandonati che compongono il nucleo ubicato in alta Valle di Muggio, tra Scudellate e Roncapiano, lo comprendiamo in pochi secondi. Reto da bambino trascorreva le estati ad aiutare i nonni e i parenti che vivevano a Casiroli,...