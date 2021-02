«Non abbiamo più soldi. Per la precisione sono finiti già nel giugno scorso ma grazie ad alcune donazioni siamo riusciti a tirare avanti. Fino a quando, però, non lo so»: è sconsolato Michele Aramini, presidente dell’Associazione monitori e animatori di colonie (AMAC), nell’illustrarci la situazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi. Il colpevole è uno solo: il coronavirus.

Nessuna esagerazione

«Quando durante la recente assemblea avevo lanciato l’allarme per una possibile chiusura delle nostre attività (vedi il CdT del 30 gennaio) non esageravo per nulla» continua il nostro interlocutore. Utilizzando un termine strausato e talvolta abusato, per l’AMAC si parla quindi di lockdown, una serrata però definitiva.

Si spera nell’aiuto del Comune

«Negli ultimi mesi le nostre finanze si sono...