I «trucchi» per ridurre i rifiuti, 18 famiglie di Mendrisio accettano la sfida

La sfida è di ridurre al massimo i rifiuti prodotti in casa in favore del nostro ambiente. Se il concetto di base rimane quello di «pensare globale e agire locale», l’operazione può andare a buon fine anche lavorando sulle abitudini di consumo quotidiane. Così la Città di Mendrisio e l’Associazione dei consumatori e delle consumatrici della Svizzera italiana (ACSI) hanno dato il via negli scorsi giorni al programma «Coaching rifiuti zero» che si inserisce nel più ampio progetto «Comune zero rifiuti».

Diciotto economie domestiche del comune si sono così messe a disposizione per essere accompagnate verso la progressiva riduzione dei rifiuti con l’ambizione di promuovere la sostenibilità in tutte le sue forme (ambientale, economica e sociale).

Consigli pratici e consulenze

Durante il primo incontro fra i promotori del progetto e le 18 famiglie è stato spiegato che il programma prevede consigli pratici, momenti informativi, atelier e una consulenza personalizzata sull’arco di quattro mesi (settembre-gennaio). Le economie domestiche sono differenti sia a livello di composizione (famiglie, coppie, single) sia per quanto riguarda i motivi che le hanno spinte a partecipare. A qualcuna interessa conoscere i «giusti metodi su come poter ridurre i rifiuti»; altre vogliono «adottare nuovi gesti che possano fare la differenza per l’ambiente e per le generazioni future»; c’è anche chi cerca nuovi «stimoli per poter migliorare ancora»; e infine chi vuole «mettersi alla prova» come famiglia e confrontarsi con gli altri.

Partire dal basso

«Sin dal primo incontro lo spirito dei partecipanti è apparso molto positivo, così come la loro volontà di contribuire alla prosperità sociale, una delle fondamenta di una società sostenibile. L’obiettivo ultimo del coaching è quello di trovare soluzioni collettive a problemi comuni, incoraggiando delle iniziative locali che si generino direttamente “dal basso”, ovvero dalle cittadine e dai cittadini stessi, promuovendo ad esempio maggior unità tra produttori e consumatori, un aspetto vitale per favorire la riduzione dei rifiuti urbani» affermano i promotori.

In autunno saranno organizzati incontri con la popolazione per presentare questa filosofia e con i negozianti per incentivare la vendita di prodotti sfusi. Dall’anno prossimo si promuoverà un dialogo con i ristoratori per invitarli a ridurre lo spreco alimentare e con gli organizzatori di eventi affinché una festa non produca una montagna di rifiuti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata