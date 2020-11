Creare un’atmosfera il più natalizia e festiva possibile. Malgrado il coronavirus. Malgrado le restrizioni in vigore. A questo obiettivo stanno ambendo in tanti. Ieri vi abbiamo ad esempio parlato dei progetti dei Municipi di Mendrisio e Chiasso che stanno reinventando il loro programma di attività e proposte natalizie, adattandolo alla pandemia in corso. A questo obiettivo non stanno però ambendo solo le amministrazioni pubbliche. Oggi vi presentiamo l’esempio di un luogo che per molti bambini momò - ma anche adulti e non solo momò - ogni anno prima delle feste si trasforma nell’essenza del Natale: la piazza coperta all’interno del centro shopping Serfontana di Morbio Inferiore, che tradizionalmente ospita un Villaggio di Natale. Una proposta di cui fanno parte un villaggio incantato, eventi e intrattenimenti collaterali (come le visite di San Nicolao e Babbo Natale), una piccola pista di pattinaggio e il gettonatissimo trenino.