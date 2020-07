Chi pensava che il grande successo iniziale de La Filanda di Mendrisio fosse dovuto all’entusiasmo per la novità si dovrà ricredere. Perché a confermare ulteriormente che il capoluogo momò ha dato vita a un progetto vincente e lungimirante ci pensano le cifre. Il rapporto 2019 del centro culturale - il primo anno completo de La Filanda - è fresco di stampa e parla di 137.159 visitatori in 354 giorni di apertura, per una media di 387 persone al giorno. Nel 2018 (La Filanda ha aperto a settembre) la frequenza media quotidiana era stata di 350 persone.

Le cifre registrate non possono che suscitare «grande soddisfazione nel Municipio - sottolinea il capodicastero Museo e cultura Paolo Danielli - e nell’intera popolazione». L’entusiasmo e l’orgoglio degli addetti ai lavori trapela anche dal rapporto 2019. Nel preambolo si cita infatti William Shakespeare: «"The people are the city". La città è la gente. Analogamente, La Filanda è diventata quello che la gente del Mendrisiotto ha voluto che fosse. La Filanda è infinitamente grata alle donne e agli uomini che la frequentano e che la fanno vivere», si legge.

Tornando alle cifre, il mese con più visitatori è stato ottobre, con 13.620, seguito da marzo con 13.213. Il mese con meno presenze è invece stato agosto con 7.759, seguito da luglio con 8.051. Un elemento che emerge da queste cifre è l’uso del centro come luogo di studio: «Nei periodi di pre-esame, l’affluenza raggiunge dei veri picchi, il che rende necessario un potenziamento dell’arredo per fare posto a tutti».

Chi visita La Filanda?

Per capire chi sono i frequentatori del centro culturale - anche se chiamarlo così è forse riduttivo - è stato fatto un sondaggio. Ne è emerso che «La Filanda richiama tutte le generazioni». L’87% dei visitatori proviene dal Mendrisiotto - «La Filanda è diventata un punto di incontro per l’intera regione» -, più nel dettaglio il 44% è di Mendrisio, il 43% viene dal resto della regione, il 2% dal resto del Ticino e l’1% dal resto della Svizzera. Il 34% rientra nella categoria giovani, il 45% in quella degli adulti e il 21% è invece senior (il sondaggio è stato fatto su un campione di circa 1.600 persone).

Il programma

Nel 2019 La Filanda ha ospitato 1.600 appuntamenti divisi in 5 categorie principali: 987 attività (momenti dedicati al tempo libero e alla convivialità come giochi di società e letture di fiabe), 219 servizi (appuntamenti di utilità pubblica come sostegno scolastico o consigli per la salute), 259 corsi, 114 incontri culturali, 21 eventi.

I filanderi

Se La Filanda è accessibile tutti i giorni e a lungo (tra le 9 e le 21) è soprattutto grazie ai filanderi, dei volontari che si mettono a disposizione per garantirne l’apertura. A fine 2019 il loro numero aveva raggiunto le 83 unità: «83 persone che hanno dedicato 13.000 ore del proprio tempo libero alla comunità», si legge nel rapporto.

La biblioteca

Nel centro c’è anche la biblioteca cantonale. Del suo trasloco dal liceo si è parlato molto in passato. Il trasferimento si è confermato un successo: i prestiti nel 2019 sono stati 46.000 (nel 2018 erano stati 21.000). Il catalogo della biblioteca conta ormai 76.000 documenti (quelli acquisiti nel 2019 sono stati circa 2.400).

Non c’è (fase) 2 senza 3

L’appetito vien mangiando. Vale anche per La Filanda. Complice il suo successo, il centro mendrisiense si appresta quindi ad ampliarsi e a mettere a disposizioni nuovi spazi ai propri visitatori. Questa però non è una novità. Il credito per dare il via alla seconda fase della ristrutturazione è infatti già stato accolto dal Consiglio comunale del borgo. La novità è che i lavori sono sempre più vicini.

Nei giorni scorsi il Municipio ha infatti pubblicato delle gare d’appalto che serviranno a assegnare alcuni lavori della fase due. Altre gare seguiranno nelle prossime settimane, spiega il capodicastero costruzioni Daniele Caverzasio. La fase due prevede soprattutto ulteriori spazi amministrativi e un nuovo grande spazio polifunzionale modulabile che diventerà un luogo d’incontro e per conferenze con una capacità massima di 200 posti a sedere, si spiegava nel messaggio in cui si chiedeva il credito per il progetto.

Ma non è tutto perché a Mendrisio si parla già anche di una possibile fase 3. E ormai il disegno sembra già più di un’ipotesi, anche se le casse comunali devono logicamente fare i conti con la pandemia. Il piano del Municipio è di commissionare uno studio di fattibilità per capire quale forma potrebbe avere la terza fase, ma anche quali contenuti. Al momento è proprio sui contenuti che si sta chinando il Dicastero cultura. Una volta determinato cosa potrà includere la terza fase - oltre a un auditorium o piccolo teatro, questo sembra già certo, «ma forse non è ancora un’esigenza», sottolinea il vicesindaco Paolo Danielli -, si potrà pensare allo studio di fattibilità.

©CdT.ch - Riproduzione riservata