Il Basso Ceresio set per un giorno

Grazie a un’iniziativa della compagnia austriaca Red Bull il Basso Ceresio tra una settimana si trasformerà per un giorno in una sorta di set cinematografico. Tra Brusino - per essere precisi tra la panoramica località Punta Poiana - e il campeggio di Melano l’8 settembre sarà girato un video che sarà poi utilizzato come trailer da una trasmissione televisiva italiana, un video che immortalerà una prestazione sportiva a dir poco originale con la suggestiva cornice del lago di Lugano. I protagonisti della clip saranno due, un uomo e una donna, che dovranno coprire la distanza tra le due località con due mezzi di trasporto diversi: un wakeboard e una Lamborghini. I due partiranno da Melano, i loro tempi saranno cronometrati (ma si tratterà di una messa in scena, non di una gara vera e propria) e una volta giunti a Brusino si scambieranno il mezzo di trasporto: chi era giunto a Punta Poiana (dove sarà montato un arco pubblicitario) in auto dovrà tornare a Bissone via lago, chi invece nella prima tratta aveva un wakeboard ai piedi, farà ritorno con la vettura sportiva.