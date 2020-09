Del momento che sta vivendo la realtà mendrisiense abbiamo parlato con il suo presidente Piercarlo Saglini. Con lui abbiamo voluto fare prima di tutto un punto della situazione, visto che negli scorsi mesi si è parlato più volte del momento difficile della Cantina Sociale, confrontata con una certa mancanza di liquidità e costretta a ricorrere ad esempio al pagamento rateale dell’uva della vendemmia 2019. Una crisi peggiorata poi dal coronavirus che ha portato all’invio di una lettera a tutti soci in cui si comunicava il posticipo del pagamento delle ultime rate. Le pendenze della vendemmia dello scorso anno sono però ormai tutte saldate, esordisce Saglini: «Non è anomalo che paghiamo la vendemmia a rate, è già qualche anno che procediamo in questo modo. In questo caso però abbiamo dovuto ritardare due rate a causa della pandemia, entrambe comunque saldate prima di questa vendemmia. Anche quest’anno procederemo con dei pagamenti rateali e penso proprio che non saremo i soli, i problemi di liquidità sono comuni a diverse cantine».

Per la Cantina Sociale, ma in generale per il settore vitivinicolo, il lockdown provocato dalla pandemia è stato particolarmente nefasto. La chiusura di bar e ristoranti, ma anche l’annullamento dei grandi eventi (su tutti le sagre), hanno inciso fortemente e in negativo sulle vendite di vino. La realtà mendrisiense sta però reagendo positivamente: «Stiamo recuperando bene - prosegue Saglini -, come Cantina Sociale siamo stati fortunati perché la maggior parte della nostra cifra d’affari la facciamo con la grande distribuzione, che in questo periodo ha tenuto bene perché la gente non poteva recarsi all’estero a fare acquisti quindi i beni di prima necessità venivano acquistati in Svizzera prevalentemente nelle grandi superfici approfittando per acquistare una buona bottiglia di vino da consumarsi a casa propria, con un conseguente aumento delle vendite di vino. Ovviamente abbiamo perso la fetta degli esercizi pubblici e delle manifestazioni, ma con bar e ristoranti stiamo recuperando bene, meglio del previsto. Questa estate poi il turismo e la ristorazione sono andati bene, gli svizzeri hanno optato in molti casi per una vacanza indigena e il Ticino è stata una meta ambita. Chi sceglie questo tipo di vacanze vuole scoprire il territorio e anche i suoi prodotti».