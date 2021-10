«Sono passati due anni e due mesi ma quel momento lo porterò sempre con me». Il cacciatore del Mendrisiotto che il 14 settembre di due anni fa ha esploso un colpo che ha ferito mortalmente un altro cacciatore, suo grande amico, si è seduto oggi al banco degli imputati, davanti a una Corte delle Assise criminali presieduta da Amos Pagnamenta.

Quel giorno commise un omicidio colposo, nessuno lo ha messo in dubbio. Stabilire la condanna che avrebbe dovuto scontare - parliamo di quella penale, perché per quando riguarda quella interiore «sa solo il Signore quello che sto provando e portando», ha detto il 53.enne quando ha avuto il diritto all’ultima parola - oggi non è stato però semplice. Infatti Pagnamenta alla fine ha optato per una pena ben superiore a quella proposta sia dalla difesa, sia dall’accusa.

La pausa

Cosa accadde quel giorno nei boschi del Penz? Per capirlo la battuta di caccia finita in tragedia è stata analizzata nei minimi dettagli. Quel sabato i cacciatori erano tre e proseguivano su percorsi (idealmente) paralleli tra la zona Bellavista e quella denominata Bresciano. A un certo punto l’imputato 53.enne si è fermato, in attesa, a suo dire, di animali di ritorno allertati dalla presenza dei due compagni di caccia. Ma quella macchia scura, alta come un cinghiale, che l’uomo a un certo punto ha puntato e contro la quale ha sparato, non era un selvatico, bensì il suo compagno di caccia e amico da una vita.

Il precedente

L’identificazione mancata è stata al centro delle discussioni. «Lei non ha identificato prima di sparare come avrebbe dovuto», ha detto la procuratrice pubblica Marisa Alfier, o meglio «ha sparato verso un rumore, un movimento, una macchia che non aveva identificato», ha chiarito chiedendo una pena detentiva di 12 mesi, sospesi per un periodo di prova di due anni e ricordando che la vittima indossava anche degli indumenti di colore arancione. «Non ha osservato il suo dovere di prudenza, e ha commesso una negligenza», ha aggiunto Alfier ricordando un altro precedente episodio che ha coinvolto l’imputato in passato quando aveva già sparato per sbaglio verso una persona.

«Quando guarda nel visore il mio cliente è già convinto che quello che ha sentito arrivare è un cinghiale - è invece l’analisi della situazione proposta dall’avvocato difensore Luigi Mattei -. Lui non guarda nel visore per vedere cos’è quello che ha sentito, ma per vedere dov’è il cinghiale che ha sentito arrivare proprio dal punto da cui si aspettava potesse arrivare un selvatico». L’imputato ha infatti spiegato di aver udito dei rumori di rami che si spezzavano e di ghiaia spostata da un punto a una ventina di metri di distanza su un sentiero battuto dai cinghiali. «Ovviamente ha sbagliato tutto: la valutazione della posizione dei suoi compagni di caccia, l’identificazione del rumore e la direzione dello sparo (che ha colpito la vittima a un’altezza di circa un metro e venti centimetri, ndr), ma lui ha sparato a quello che era già convinto fosse un cinghiale», ha aggiunto Mattei, che ha proposto una condanna di 9 mesi.

La decisione

Le richieste di pena di accusa e difesa non hanno però convinto la Corte che ha optato per una pena più lunga e parzialmente da espiare. L’uomo è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di carcere, di cui 6 mesi da espiare. «Il regolamento sulla caccia impone che prima di sparare la selvaggina sia identificata e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone - ha sentenziato Pagnamenta -. Ma l’imputato ha negletto in modo grossolano questo dovere. La triste realtà è che non si è accertato di avere nel mirino un cinghiale malgrado sapesse bene che in quel bosco non era solo». Il giudice ha concluso dicendo che «lo sconsiderato modo di agire» del 53.enne ha provocato la morte di un uomo e che la sua colpa è gravissima sia dal profilo oggettivo, che soggettivo. L’uomo dovrà anche rinunciare alla caccia per 7 anni.

Quel modo di cacciare

«Il modo di cacciare dell’imputato è un po’ particolare». La procuratrice pubblica Marisa Alfier questa mattina ha portato l’attenzione anche su questo aspetto: «È un cacciatore-camminatore che ama cercare attivamente le sue prede e non aspettarle». Delle abitudini di caccia del 53.enne ha parlato anche Mattei, annunciando che l’uomo ha rinunciato per sempre alla caccia e alle armi: «Era un cacciatore irruente e solitario, ma veniva comunque invitato alle battute. Malgrado il fatto che davanti a una preda diventasse focoso».

