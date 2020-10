Il car pooling pigia sul gas

C’è posta per i frontalieri. O meglio, per i loro datori di lavoro.

Il Dipartimento del territorio a inizio mese ha inviato 144 lettere ad altrettante aziende di medio-grandi dimensioni (con almeno 50 collaboratori) del Mendrisiotto e del Luganese. L’obiettivo? Presentar loro - che danno impiego a un totale di 15-20.000 persone - un progetto pilota che prenderà avvio concretamente a inizio 2021 ma a cui diversi partner dai due lati del confine lavorano da tempo.

La convinzione di Zali

Si chiama WP8 ma di complicato ha solo il nome. Il progetto - che in realtà è un sottoprogetto del piano SMISTO - «si prefigge di mettere a disposizione dei frontalieri delle aree di sosta in territorio italiano in cui parcheggiare e ripartire verso il luogo di lavoro su un’auto con due o più occupanti o, in alternativa,...