I festeggiamenti carnascialeschi sono in pieno svolgimento anche nel Mendrisiotto e sono pronti a contagiare Castel San Pietro. Proprio oggi nella località - nel capannone in via Gelusa - scatta infatti il Carnevaa di cavri. Il programma prevede alle 12 un pranzo per gli anziani seguito da tombola e ballo in maschera per i bambini. Domani dalle 18 La Castello Bene celebrerà invece il suo 45. compleanno con una serata speciale (alle 19.30 risotto). Venerdì i bagordi inizieranno alle 18 e culmineranno con l’atteso corteo in notturna (alle 20). Sabato 22 febbraio dalle 19 cena a base di raclette seguita da una serata danzante. Domenica il pranzo: per menu risotto e cotechini, preceduto da un ricco aperitivo (dalle 11) e seguito dalla riffa.

L’ora del carnevale sta per scoccare anche a Mendrisio. I bagordi inizieranno con una sfilata dei bambini in programma giovedì 20 febbraio alle 17.30 dal centro Presenza Sud al Mercato coperto. La stessa sarà seguita dall’incoronazione dei reali Dormiglioni e da una cena a base di gnocchi. Venerdì 21 febbraio il Mercato coperto ospiterà una maccheronata offerta agli anziani della regione (alle 12) e una tombola con merenda (alle 15). Sabato 22 febbraio i festeggiamenti si trasferiranno poi in piazza del Ponte dove, dalle 10.30, si terrà un aperitivo seguito dalla distribuzione del pranzo a base di polenta, luganighetta e cipolle. La sera è invece in programma una grande festa al Mercato coperto, dalle 21.

Domenica 23 febbraio si terranno inoltre il tradizionale appuntamento con il Risott da fund al piazzale dei Cappuccini (dalle 11) e un pomeriggio dedicato ai bambini al Mercato coperto (dalle 14). L’attesa serata danzante è invece in agenda lunedì 24 febbraio alle 21, sempre al centro manifestazioni.

L’onda ecologista si fa sentire

È una Mendrisio fagocitata dall’onda verde quella immaginata dai promotori del giornalino di carnevale del capoluogo, capitanati dal presidente della Civica Filarmonica locale Giovanni Jelmini e dal caporedattore Diego Bernasconi. Tanto che quest’anno la pubblicazione ha cambiato colore e si presenta su carta verde come la speranza. Anche titolo e prima pagina richiamano l’ambiente, prendendo spunto da un’interrogazione presentata dai Verdi che proponeva di utilizzare delle capre invece dei classici toaserba per sistemare gli spazi verdi comunali. Le rivisitazioni goliardiche del recente passato mendrisiense presenti nelle pagine di «Capre Diem: l’invasione verde!» sono però numerose, da piazza del Ponte con le sue panchine artistiche, a un palinsesto cinematografico con film che vedono protagonisti attori a km zero, a una sorta di mappa degli scoop che svela i bar preferiti dagli anziani a dipendenza del momento della giornata.

In un anno elettorale come il 2020 non manca naturalmente l’angolo dedicato alla politica; diversi candidati alle prossime Comunali hanno infatti accettato di trasformarsi in caricatura e di apparire nel giornalino: i loro «santini di carnevale» sono sparpagliati tra le pagine della rivista. Chi desidera acquistarla può farlo da domani in tutte le edicole e cartolerie di Mendrisio oppure per le strade del Borgo.

