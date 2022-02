Un anno di silenzio non corrisponde necessariamente a un anno inoperoso. In questo caso è poco ma sicuro. Perché da quando è stato presentato il progetto per ristrutturare il Castello di Cantone, a Rancate, di cose ne sono successe parecchie e non tutte piacevoli per i promotori del disegno. Ma non per questo Tiziano e Nadia Pasta, proprietari da ormai 30 anni della tenuta, si sono dati per vinti.

Era l’autunno del 2020 quando fu presentata la domanda di costruzione per un Piano di quartiere che avrebbe consentito di ristrutturare il nucleo Castello di Cantone (e ricostruirne le parti crollate nel tempo), trasformandolo in una struttura agrituristica pensata soprattutto per gli amanti dell’enologia. L’insediamento ha origini tardomedievali e ha avuto fino agli inizi del XIX secolo la funzione...