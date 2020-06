Il cinema drive-in, per gustarsi un film all’aperto e in sicurezza all’interno della propria auto, sarà realtà a Chiasso. Lo conferma il sindaco, Bruno Arrigoni. Le proiezioni saranno organizzate, in collaborazione con la Morandini Film di Mendrisio, nel posteggio del Palapenz. Si inizierà il 18 e il 19 di giugno e anche fuori dal Cinema teatro saranno organizzati alcuni eventi nel corso dell’estate: si inizierà con un concerto dei Vad Vuc il 20 giugno, la capienza sarà limitati a 250 persone. Nei quartieri di Chiasso verrà inoltre riproposto il cinema all’aperto, che quest’anno raggiungerà anche Pedrinate. «Siamo contenti - dice Arrigoni - di essere riusciti, nonostante le limitazioni dovute al coronavirus, ad organizzare un’estate che si preannuncia piacevole per i chiassesi e non solo».