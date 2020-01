Al di là delle credenze di ognuno, è buffo: martedì si sono ritrovati, senza sapere dei rispettivi incontri, commercianti, gestori di locali, associazioni di categoria e rappresentanti del Municipio a Mendrisio prima e a Chiasso poi. Caso? Sorte? Per Carlo Coen, in ogni modo, non fa alcuna differenza: lui, in qualità di presidente della Società dei commercianti del Mendrisiotto,...