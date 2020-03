Una persona dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è stata infettata dal coronavirus presso l’ufficio doganale di Chiasso Strada. La persona che occupa una posizione senza contatto con il cliente è stata immediatamente messa in quarantena, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) lo ha annunciato mercoledì.

Non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna. I portavoce del DFF non hanno fornito informazioni sul caso.

Secondo un comunicato stampa, sono stati avviati immediatamente e in collaborazione con le autorità sanitarie ticinesi chiarimenti su possibili persone entrate in contatto con quella contagiata. La AFD ha ordinato misure di protezione per i suoi dipendenti.