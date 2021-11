Da cuoco a spacciatore. È il percorso professionale, se così si può definire, che ha contraddistinto la vita dell’uomo comparso ieri alla sbarra di fronte alla Corte delle assise criminali presieduta da Siro Quadri. Un percorso che però lo ha portato in carcere e per cui l’italiano 43.enne ha finito per pentirsi amaramente: «Voglio tornare a fare il cuoco in Toscana, dove c’è anche mia figlia - ha spiegato al giudice quando gli è stato chiesto cosa intede fare del suo futuro una volta uscito dal carcere -. Ho sempre lavorato, è 26 anni che sono cuoco, e voglio tornare a occuparmi di quello».

Un anno stupefacente

Quella che l’ha portato in carcere - perché ieri è stato condannato - dovrà quindi diventare solo una infelice parentesi della sua vita, ha fatto capire il 43.enne.

Ma ricostruiamo...