Il primo posto di questa particolare graduatoria ticinese è di Bodio. Il resto del podio è però occupato da Comuni del Mendrisiotto al quale, inoltre, spetta pure il primato come distretto.

Parliamo di abitazioni vuote e di tendenze che, in alcune località più che in altre, sembrano ormai inarrestabili. Lo confermano i dati pubblicati di recente dall’Ufficio federale di statistica (aggiornati al 1. giugno 2021) che fissano un nuovo record in Ticino per quanto riguarda lo sfitto: le abitazioni vuote nel nostro cantone sono 7.017, pari al 2,83% (a metà 2020 erano 6.639, il 2,71%).

La nuova rilevazione ha visto tre località superare la soglia del 7% di abitazioni vuote. Due sono nel Mendrisiotto: Chiasso con il 7,17% (in salita dal 6,51%) e Balerna con il 7,05% (un anno fa 4,29%). Vacallo inoltre...