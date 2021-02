Il fascino immutato di Villa Cristina

Non è facile scorgerla da parte di chi transita sulla strada cantonale a Coldrerio-Balerna. Ma se qualcuno ha appena la curiosità di varcare il cancello dell’Istituto agrario cantonale di Mezzana si troverà di fronte a una splendida dimora secentesca, Villa Cristina. E come tutte le belle signore un po’ in età, non si possono ormai più nascondere le conseguenze del passare degli anni. Lo sa bene anche il Cantone, proprietario della struttura e di tutto il Polo del verde di Mezzana, che da tempo ha in mente di procedere a un importante restauro. Il risanamento della villa, l’ampliamento della cantina del vino e la sistemazione degli spazi esterni costeranno 18 milioni.

Un gruppo elvetico-spagnolo

Il lavoro è in corso da parte di un gruppo interdisciplinare con in testa lo studio d’architettura...