Il Fiore di Pietra è una delle più belle location della Svizzera

Lo Swiss Location Award 2021 le ha assegnato il Sigillo tra 284 location ubicate su tutto il territorio nazionale. Sono state premiate le 13 infrastrutture ideali, più stimolanti e quindi adatte in modo ottimale a riunioni, sessioni, convention, workshop e team building e che appartengono ufficialmente alle più belle location per riunioni in Svizzera.

«Siamo davvero molto orgogliosi di questo ulteriore riconoscimento che inserisce il Fiore di pietra nelle prime 10 infrastrutture di tutta la Svizzera», afferma Monica Besomi, Head Sales & Marketing della Ferrovia Monte Generoso. «È un segno importante e significativo non solo per la bellezza e funzionalità della location, ma anche per il lavoro instancabile di tutto il team che ha sempre messo al centro la soddisfazione degli ospiti siano essi privati o aziende. Far vivere loro un’esperienza unica a contatto con la natura, la cultura, la storia e le tradizioni locali ed emozionarli anche attraverso la degustazione dell’enogastronomia regionale fatta di prodotti stagionali e di qualità e preparata con la cura e l’attenzione di un tempo, è infatti il nostro obiettivo più importante».