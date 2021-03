«A Mendrisio il futuro è donna». Con questo messaggio le 8 candidate al Municipio momò hanno manifestato con un flash mob questa mattina. Lo scopo è quello di sottolineare l’importanza di un equilibrio di genere all’interno dell’esecutivo, visti anche i risultati raggiunti, come spiegato in una nota: «A Mendrisio, grazie alla spinta delle donne e alla loro capacità di tessere alleanze, si sono raggiunti almeno tre traguardi importanti: l’introduzione del bilancio di genere, l’introduzione di un congedo paternità di 4 settimane e l’implementazione del progetto “Le vie al femminile”. E in questo momento di grande crisi legato alla pandemia, le donne sono fondamentali per progettare la ripartenza del nostro Comune e del nostro Paese»,