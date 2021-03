Il flusso di eroina non si arresta, sequestrati 5 chili

(Aggiornato alle 14.44) Il traffico di stupefacenti, a ridosso del confine, non si arresta. L’ultimo «colpo» messo a segno dalle guardie di confine è avvenuto ieri al valico autostradale di Chiasso-Brogeda. Stando a nostre informazioni, gli agenti impegnati in dogana hanno fermato un’auto nel pomeriggio. Un controllo che, dopo perquisizione del veicolo, ha permesso di scovare – sebbene debitamente nascosti – all’incirca 5 chilogrammi di eroina. Immediate le manette ai polsi della persona che stava conducendo l’auto con targhe tedesche. L’uomo, un 41.enne di origini macedoni e residente in Germania, verosimilmente, dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Moreno Capella.