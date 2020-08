Il futuro ancora incerto dell’erba del Riva IV

Ma andiamo per gradi. Il Riva IV ha problemi infrastrutturali, legati soprattutto alla sua vetustà e allo stato del suo manto erboso. Quest’ultimo in particolare era stato giudicato non più a norma dalla Swiss Football League (SFL), che aveva indicato come necessaria la sua sostituzione per poter ottenere la licenza per militare in Challange League. Dell’accordo trovato a suo tempo tra Municipio - proprietario dell’impianto - e FC Chiasso per la gestione dello stadio abbiamo scritto più volte. La convenzione che intendeva affidare per 15 anni all’FC Chiasso - che avrebbe realizzato tre campi sintetici - la cura dell’infrastruttura in cambio di un contributo annuo di 150.000 franchi non si è però concretizzata. La società in maggio si è infatti tirata indietro, spiegando che il progetto non era più economicamente sostenibile a causa del coronavirus.

La licenza per la stagione 2020-2021 però è stata staccata. La SFL, complice il virus, ha deciso di non essere severa. I problemi al campo però restano, anche se averlo utilizzato poco durante la pandemia ha aiutato a migliorare le condizioni del manto erboso. «Lo stadio la prossima stagione sarà gestito dal Comune, come in passato - spiega Lurati -, per ora il dossier è in stand by, anche perché la SFL sembra avere altre priorità, su tutte la preparazione di un calendario verosimile per la stagione in arrivo. Torneremo sul tema in autunno, quando si spera arriveranno novità dalla SFL». Il discorso infrastrutturale insomma è congelato, ma non potrà esserlo per molto. Per soddisfare i criteri necessari per ottenere le future licenze occorre infatti muoversi con anticipo. I problemi con il manto erboso, inoltre, potrebbero ripresentarsi. Un’eventualità a cui per ora sembra non si voglia pensare - le priorità in fondo sono altre anche per i Comuni -, nei mesi scorsi era però anche ventilata l’ipotesi di dover giocare «in trasferta», magari addirittura a Bellinzona. E il Municipio ha più volte fatto capire di non voler più investire milioni nell’infrastruttura.