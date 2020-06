Si riaccendono i riflettori sul futuro dell’osservatorio astronomico in vetta al Monte Generoso. Dalla risposta a un’interrogazione sul tema trasmessa oggi dal Municipio di Mendrisio emergono infatti due sostanziali novità. La prima è che il Cantone, per mantenere in Ticino la struttura, sarebbe disposto ad aprire il portafogli. «Il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, si è detto disposto a sostenere la gestione dell’osservatorio anche con un contributo annuale alla gestione dell’attività, difendendo così la sua presenza in Ticino», si legge nel testo.

La seconda, forse ancor più decisiva, è che il Consiglio di Amministrazione della Ferrovia Monte Generoso, proprietaria dell’osservatorio, avrebbe preso negli scorsi giorni una decisione...