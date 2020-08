«Solo questa mattina ho trovato in casella 40 email circa di persone che vogliono riservare un posto per una delle ultime tre serate». Per testimoniare il successo dell’iniziativa che nell’ultimo mese circa ha animato il comparto delle cave di Arzo basta probabilmente questa frase pronunciata da Nathan Bätscher, uno dei due promotori del garden bar allestito sulla montagna. Insieme a lui alla guida de La Soleggiata, questo il nome dell’evento che sta animando il suggestivo comparto del quartiere mendrisiense, l’amico Gianluca Pfister. Entrambi giovani della regione, il primo fa parte dell’associazione Cavaviva - l’ente che «ha lo scopo di sostenere e promuovere la cultura e diversi eventi per valorizzare i luoghi e la storia, al termine dei lavori di riqualifica architettonica e naturalistica» delle cave, come si legge sul sito dell’associazione -, il secondo ha esperienza nell’organizzazione di eventi.

La Soleggiata si è rivelata un successo, scrivevamo. E non lo testimoniano solo le decine di email e telefonate che i due amici ricevono da persone - «provenienti da tutto il cantone, ma anche dalle zone di confine lombarde. Molti sono comunque i visitatori dal Mendrisiotto e dal Luganese», spiega Bätscher - ma anche «gli oltre 150 pasti serviti ogni sera, grazie in particolare ai food truck che giungono ad Arzo, uno diverso ogni weekend» e alle numerose fotografie pubblicate sui social in questo mese da parte degli entusiasti partecipanti. Istantanee di momenti di relax e spensieratezza in un ambiente semplice, ma curato e accogliente e in una location spettacolare come quella delle cave. «L’idea è nata in maggio, io e Gianluca ci siamo trovati una sera e abbiamo pensato che sarebbe stato carino proporre qualcosa alle cave, rispettando le distanze sociali, lo spazio in fondo non manca. Così ci siamo detti ʺFacciamolo!ʺ». In poco tempo si è concretizzato il progetto, alla cui base ci sono la volontà di proporre qualcosa di artistico, culturale e ricreativo, «usando materiale riciclato e con un occhio al locale, l’idea infatti è di aiutare l’economia della regione».