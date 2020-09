Il lavoro di Ingrado non è ancora finito

«Quando si implementano progetti di questo tipo i risultati non si vedono dall’oggi al domani, si tratta di processi lunghi e lenti, anche perché non si può intervenire in modo drastico», spiega Roberta Pantani, capodicastero Socialità a Chiasso. Quello che ha visto la luce nella cittadina di confine un anno fa circa però è un progetto che funziona e di cui sono soddisfatti tutti gli attori coinvolti – Municipio e fondazione Ingrado - tanto che da pochi giorni alla fondazione è stato prolungato per altri sei mesi il mandato del Comune (si tratta del terzo ciclo di 6 mesi).

Parliamo del progetto - voluto dai dicasteri Socialità e Sicurezza pubblica - che ha visto l’arrivo nella cittadina di confine di due operatori di prossimità di Ingrado. Un progetto nato la scorsa estate a causa della recrudescenza...