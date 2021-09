Il lavoro resta molto, ma le mamme aumentano

È un servizio molto richiesto e apprezzato. Ma trovare mamme che si mettano a disposizione non è semplice e spesso è stato sottolineato come ne servirebbero di più. Questa tendenza non si è però confermata nel 2020. Il numero di mamme diurne è infatti aumentato per la prima volta da diversi anni.

Ma facciamo un passo indietro. L’Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto (AFDM) offre servizi che danno la possibilità ai genitori di conciliare gli impegni professionali e di formazione con la cura dei propri figli, tra questi ci sono soprattutto gli affidamenti diurni (a cura di «mamme diurne»), centri extrascolastici Scoiattolo (ce ne sono 8), 6 mense e 3 nidi d’infanzia. Il 2020 dell’associazione è stato diverso da solito, perché la pandemia ha portato alla sospensione parziale di diversi...