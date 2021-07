Il maltempo che si è abbattuto sul Mendrisiotto lunedì e martedì ha colpito anche il Mulino di Bruzella. L’impetuosa piena della Breggia ha danneggiato piuttosto seriamente l’area antistante il mulino rendendola impraticabile. Detriti e fango hanno invaso il canale di adduzione dell’acqua e invaso la sala macine. A causa della situazione, il Mulino di Bruzella rimarrà chiuso al pubblico fino a nuovo avviso, in attesa di poter riparare i danni e sostituire gli elementi divelti o trasportati a valle dalla corrente. I lavori più urgenti sono mirati a ripristinare la funzionalità relativa alla macinatura, così da poter continuare a rifornire i negozi e i ristoranti che ricevono regolarmente la nostra farina e gli altri prodotti. Non sarà possibile per qualche tempo accogliere visitatori e il brunch del mugnaio previsto per domenica 1. agosto è stato annullato.