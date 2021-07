Era da quasi 40 anni che il fiume Breggia non raggiungeva la portata toccata martedì scorso verso mezzogiorno: 151 metri cubi d’acqua al secondo.

Basta probabilmente questo dato per far intuire come le conseguenze del maltempo abbattutosi sul Mendrisiotto possano essere particolarmente gravi in una zona dove la Breggia è anche un parco. La rete dei sentieri che si snoda lungo il Parco delle gole della Breggia è infatti stata prontamente chiusa. E non per precauzione. Lo storico presidente della Fondazione Parco delle gole della Breggia Peter Flückiger desidera sottolinearlo e lancia un appello: «Nessuno si deve avventurare nel parco, è davvero pericoloso».

La rete dei sentieri è stata pesantemente danneggiata: «In alcuni punti non si può passare, in altri tratti di sentiero stanno per franare...