(Aggiornato alle 12.45) Il maltempo ha creato (e continua a creare) diversi disagi nel Mendrisiotto. Dopo la frana a Bissone, l’allagamento del sottopassaggio della stazione e del tunnel di via Dunant a Chiasso, frane e smottamenti in Valle di Muggio, la pioggia si è abbattuta sul Centro Breggia di Balerna a ridosso del fiume Breggia. Fiume che in mattinata, nel giro di pochi minuti, si è ingrossato e ha costretto l’amministrazione del Centro a correre ai ripari evacuando i parcheggi sotterranei della struttura. La Polizia cantonale, in un comunicato, ha specificato di aver proceduto a titolo precauzionale a una graduale chiusura del Centro. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.

In tutto il comprensorio (e in particolar modo in Valle di Muggio, a Morbio, Novazzano, Genestrerio, Chiasso e Vacallo) si sono registrati diversi allagamenti, scoscendimenti, colate di detriti, cedimenti di muri e alberi caduti - anche in questo caso senza feriti - che hanno richiesto la chiusura di alcuni dei tratti di strada interessati. Sono impegnati agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso e della Polizia Città di Mendrisio, nonché i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM).

Fenomeni simili sono ancora possibili per le prossime ore in Ticino. In quest’ambito si raccomanda alla popolazione di non sostare nei pressi di piante e di corsi d’acqua, di fissare gli oggetti leggeri e di spostare al coperto tutti gli altri oggetti.

Caduti 200-250 millilitri in 36-48 ore

Nel Mendrisiotto «si segnala un’importante piena della Breggia, a Balerna e a Morbio Inferiore, e diversi riali fuoriusciti da Bissone fino a Vacallo». «Sono caduti 200-250 millilitri in 36-48 ore e la Breggia ha eguagliato il massimo del flusso toccato negli anni Ottanta e questa 151 metri cubi», spiega Andrea Salvetti dell’Ufficio dei corsi d’acqua del Dipartimento del territorio. Nel pomeriggio, «sono iniziate le opere di messa in sicurezza e di pulizia delle strade e delle camere di raccolta per evitare che gli altri temporali attesi possano causare ulteriori danni».

MeteoSvizzera: miglioramenti da domani

Zona Cercera a Rancate.

Il Ticino si trova nella morsa del maltempo ed è la regione che negli ultimi due giorni ha avuto più precipitazioni di tutta la Svizzera. «Negli ultimi due giorni, la stazione di Coldrerio ha misurato 250 litri per metro quadrato. Un evento piuttosto localizzato e raro, con un periodo di ritorno medio di oltre 25 anni», conferma Guido Della Bruna di MeteoSvizzera. E le precipitazioni si stanno abbattendo con particolare intensità nel Mendrisiotto: «Ha piovuto tanto, ma soprattutto con forte intensità. Le precipitazioni sono molto abbondanti e concentrate nel breve periodo. Questo comporta problemi di colate di materiale o torrenti che si ingrossano. Mentre i laghi e i fiumi più grossi normalmente ne risentono meno». I temporali ci accompagnano ormai da tutto il mese, «tanto da aver già superato il livello di precipitazioni che normalmente si verificano in tutto il mese. E con tutta probabilità toccheremo quantitativi fuori dalla norma». Fenomeni causati - spiega Della Bruna - «dalla massa d’aria umida presente negli ultimi giorni, a cui si è aggiunto l’arrivo di situazioni temporalesche da sud ovest».

Già da domani, però, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare. «L’allerta dovrebbe durare fino al pomeriggio di domani, quando in serata è atteso un miglioramento, con qualche schiarita fin dal pomeriggio. Giovedì, invece, il tempo si annuncia più soleggiato, con il rischio di qualche rovescio serale». Attenzione, però, perché anche nel fine settimana non sono esclusi temporali. «L’instabilità ci accompagnerà fino al weekend in tutto il cantone. Le mattinate saranno in gran parte asciutte e soleggiate, mentre in serata c’è il rischio di precipitazioni, con maggiore intensità nel Sottoceneri». Con i temporali, si avverte anche un brusco calo delle temperature. «Al momento abbiamo temperature attorno ai 17-18 gradi. Nonostante le apparenze, però, le minime si mantengono piuttosto alte, mentre sono le massime a essersi abbassate». In ogni caso, «la media mensile terminerà comunque con temperature sopra la norma».

A Ligornetto, in zona Valera, il fiume Laveggio è esondato. ©Lettore CdT.ch

Loading the player... A Morbio.

Loading the player... A Vacallo.

Loading the player... La situazione al Centro Breggia stamattina.

Loading the player... La situazione al Centro Breggia nel pomeriggio.

Loading the player... Il fiume Breggia, tra Morbio e Balerna.

Loading the player... Il fiume Breggia, tra Monte e Casima.

Loading the player... A Genestrerio.

Loading the player... La situazione a Ligornetto.

Loading the player... La situazione a Caneggio.

Alle 12 Teleticino è andato in onda con un TG speciale sul maltempo: VIDEO.

©CdT.ch - Riproduzione riservata