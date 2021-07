L’iniziativa nata lo scorso inverno si è rivelata vincente e ora il mondo del carnevale momò è pronto a far tesoro di questa esperienza e lanciarsi, unito, in un nuovo progetto.

La volontà di realizzarlo è stata ufficializzata ieri sera durante un incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i comitati e i principali attori dei carnevali momò. L’incontro ha permesso un proficuo scambio di idee e ha cementato la volontà di proseguire sulla strada della collaborazione intrapresa con il progetto del Pacco momò, che lo scorso inverno ha consentito di raccogliere 18.000 franchi, molti dei quali ridistribuiti tra gli attori del carnevale come sostegno in questo momento difficile. «Questa via collaborativa è stata un ottimo esempio di come l’unione faccia la forza» , si legge in una nota diffusa dal Nebiopoli, che funge da capofila in questo progetto.