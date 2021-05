Immaginate di essere un turista che visita il Mendrisiotto insieme alla sua famiglia e di voler scoprire la regione e i suoi angoli discosti. Oppure immaginate di voler trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, magari in riva al fiume. O di recarvi al lavoro con un mezzo pubblico e non dover percorrere l’ultimo tratto a piedi.

L’elenco delle occasioni che renderebbe ideale per voi il servizio presentato oggi e disponibile nel Mendrisiotto e Basso Ceresio da pochi giorni potrebbe essere molto lungo. Perché i potenziali utilizzatori della rete di bike sharing creata nella regione (a cui aderiscono 14 Comuni) sono sia i turisti, sia i residenti nel distretto, sia i lavoratori pendolari, di ogni età. Le biciclette messe a disposizione sono infatti ideali per lo svago e per tragitti fissi, come quello tra la stazione e la propria azienda, perché sono sia muscolari, sia elettriche.

Compatibile con le reti oltre il ponte diga

Per tutti questi motivi la rete realizzata inorgoglisce chi ha contribuito alla sua creazione. «È da tre anni che lavoriamo a questo progetto e siamo particolarmente soddisfatti del risultato, anche perché la nostra rete è compatibile con quelle già esistenti nel Luganese e in Riviera», ha spiegato Andrea Rigamonti, presidente della Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio che ha coordinato il disegno. Motivo di particolare fierezza - lo hanno sottolineato in tanti - è il fatto che il distretto ha lavorato unito, a dimostrazione che le sinergie intercomunali sono proficue.

Chi prenderà a noleggio una bici nelle 13 stazioni di bike sharing allestite nella regione - le stazioni entro fine anno diventeranno 45, con 270 bici a disposizione - potrà quindi riconsegnarla in qualunque altra stazione, anche oltre il ponte diga. Quella inaugurata a Chiasso - dove erano presenti rappresentanti dei tre Comuni capofila Mendrisio, Chiasso e Stabio e di AutoPostale, la cui società figlia PubliBike è partner del piano - è la prima tappa del progetto. La rete momò sarà completata con la concretizzazione di due ulteriori tappe, una in luglio e l’altra idealmente in settembre.

Le 13 stazioni già attive si trovano a Chiasso (4 postazioni), Mendrisio (4), Stabio (3), Coldrerio (1) e Novazzano (1). Una volta completata la rete del Mendrisiotto e Basso Ceresio, il Ticino toccherà quota 100 stazioni, raddoppiando di fatto l’offerta rispetto al recente passato. La rete cantonale diventerà quindi la terza in Svizzera in ordine di grandezza dopo Berna e Zurigo.

Un’occasione per le aziende

Questo servizio ha un grande potenziale per le aziende, è stato sottolineato. «È l’anello di congiunzione ideale tra la mobilità pubblica e quella privata», ha detto Marco Scossa della Posta Svizzera. Le aziende hanno infatti la possibilità di diventare partner della rete, in modo da permettere ai propri dipendenti di usufruire di stazioni di bike sharing direttamente fuori dal luogo di lavoro.

Per poter usufruire delle bici condivise, o anche solo per capire dove sono le 13 stazioni, basta visitare il sito www.publibike.ch (o scaricare l’omonima App). Attualmente è inoltre possibile testare gratuitamente le biciclette per 30 minuti utilizzando il codice promozionale PROVAMBC.

