La pandemia lo ha costretto a una pausa forzata, ma adesso il Mercato dell’usato, dell’antiquariato e dell’artigianato di Chiasso è pronto a ripartire e come di consueto colorerà le vie della cittadina ogni ultimo sabato del mese. Alla conduzione si ritroverà, per conto di Antonella Giacomelli, di nuovo Giovanni Petta. Petta è titolare di Brocantique, punto di riferimento per chiunque intenda unirsi alla schiera degli espositori: basta annunciarsi al negozio o chiamare allo 076/682.01.76.

C’è inoltre una seconda novità: l’ubicazione del mercato, che lascerà la parte sud del corso principale per spostarsi verso il lato nord. Le bancarelle troveranno così posto a partire da piazza Indipendenza, disponendosi poi in direzione del municipio. L’appuntamento, organizzato nel rispetto delle norme di sicurezza, è dunque per questo sabato, dalle 9 alle 17.