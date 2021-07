Proprio oggi prendono il via all’ex grotto Grütli a Chiasso le «Feste Boff ... al Penz» dopo un anno di pausa forzata a causa della pandemia. Ad organizzarle è il Gruppo urani di Boffalora che fino a qualche anno fa proponeva un ricco programma di serate e di divertimento al Boffalorino, momenti di allegria in un’area particolare rimasti nel cuore di molti. Detto che l’attuale ubicazione nella zona del Penz ben si presta all’organizzazione di feste e che il Gruppo urani mai si è perso d’animo, ci si può chiedere che fine ha fatto l’area del Boffalorino che, secondo i progetti di una decina di anni fa di una società confederata, doveva essere rimodellata per far posto a un’area di servizio e a posteggi. Chi vi passa davanti oggi vede però solo un terreno pieno di erbacce e una casetta-bar con...