Non potevano scegliere location più suggestiva per uno stile di cucina eclettico e che indaga le origini dei sapori. Gli organizzatori di S.Pellegrino Sapori Ticino hanno fatto il loro personale «dono» alla ferrovia del Monte Generoso per i suoi primi 130 anni, scegliendo di ospitare uno dei talenti più eclettici della gastronomia svizzera, domenica 27 settembre: Tobias Funke, re della cucina al «Incantare Gourmet Restaurant» di Heiden, premiato nel 2020 con la seconda stella Michelin, traguardo più che meritato.

Ad accompagnare il percorso gastronomico, i vini Bucherville che negli ultimi anni sono diventati un vero e proprio must per le serate di S.Pellegrino Sapori Ticino. Il Riesling Ürziger Würzgarten di Dr.Loosen si è piacevolmente accostato alle prime portate del menu, mentre la portata principale ha visto protagonista Alegre Valgañon Garnacha DOC Rioja. È stata la volta anche di Jermann col suo Vintage Tunina che da anni lega i suoi vini alla manifestazione, segno del grande legame che si è creato fra i produttori e il nostro Cantone. Per non smentire una serata di vera avanguardia enogastronomica, il finale è stato riservato ad un sodalizio molto amato dai giovani. Infatti, il particolare dessert a base di mora selvatica, grano saraceno affumicato, latticello e yuzu (il tutto prodotto senza l’utilizzo di zucchero ma solo sfruttando la dolcezza degli ingredienti) è stato affiancato ad un gin tonic Malfy.